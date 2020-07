Sassuolo-Milan: vincere per scavalcare temporaneamente la Roma

I rossoneri questa sera hanno per la prima volta l’opportunità di scavalcare la Roma in classifica; un’occasione da non sprecare

Il Milan ha la concreta chance di mettere definitivamente sotto pressione la Roma nella corsa all’Europa League: i rossoneri, infatti, vincendo in casa del Sassuolo, andrebbero temporaneamente a +1 dai giallorossi che domani sera faranno visita alla già retrocessa Spal.

Un’occasione da sfruttare in pieno per cercare di mettere pressione agli uomini di Paulo Fonseca che solo qualche settimana fa mai si sarebbero aspettati di dover battagliare per difendere un 5° posto che sembrava ormai assodato. Il Milan non può e non deve sbagliare questa sera, se vuol sperare in un passo falso dei giallorossi da qui alla fine.