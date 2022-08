Sassuolo Milan: Maignan MVP del match

Un autentico plebiscito, quello con cui i tifosi rossoneri hanno scelto, su AC Milan Official App, Mike Maignan come migliore in campo dello 0-0 tra Sassuolo e Milan. Difficile dar loro torto: la splendida parata del portiere francese sul tentativo dagli undici metri di Berardi ha regalato, alla squadra di Pioli, il 14° clean sheet del 2022.

Un dato che, a oggi, è il migliore delle squadre appartenenti ai cinque maggiori campionati europei; statistica a cui Maignan ha contribuito in maniera rilevante, con il buon avvio di 2022/23 che ha seguito il premio di Miglior Portiere vinto nella scorsa stagione. Tutte le 14 partite chiuse con la porta inviolata dal Milan nel corso di questo anno solare, infatti, hanno visto il numero 16 rossonero disimpegnarsi tra i pali.