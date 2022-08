Mike Maignan ha compiuto un autentico miracolo su Domenico Berardi: il francese neutralizza il rigore dell’esterno

Mike Maignan ha salvato il Milan. Il portiere francese ha infatti neutralizzato il rigore calciato da Domenico Berardi.

Il penalty è stato concesso per un fallo precedente di Saelemaekers. Primo rigore parato in A per il portiere.