Sassuolo-Milan, lo stato di forma delle due compagini

Verso Sassuolo-Milan: ecco il confronto tra gli stati di forma in questo campionato dei rossoneri e dei neroverdi

Il Sassuolo è imbattuto da quattro partite casalinghe in Serie A (2V, 2N): la squadra neroverde non fa meglio in un singolo campionato da dicembre 2018 (cinque gare in quel caso).

Il Sassuolo è, assieme alla Lazio, una delle due squade in grado di segnare almeno tre gol per quattro gare casalinghe di fila in questo campionato (sei per i biancocelesti, tra settembre e dicembre).

Il Milan non ha ancora perso una partita di campionato lontano da San Siro nell’anno solare 2020: l’unica sconfitta esterna per i rossoneri nel periodo è infatti arrivata nel derby di febbraio.

Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da dicembre 2012, con Massimiliano Allegri in panchina (sei partite esterne in quel caso).

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da settembre 1999 (nove in quel caso).

Il Milan è una delle due squadre ancora imbattute in Serie A dalla ripresa del campionato dopo la sosta forzata, insieme all’Atalanta.

Fonte: dati Opta