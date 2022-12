Sassuolo Femminile, Piovani: «Non meritavamo la sconfitta, soddisfatto del percorso fatto finora»

Piovani, allenatore del Sassuolo Femminile, ha commentato la sconfitta rimediata oggi contro il Milan di Ganz: le sue parole

Ai microfoni del nostro inviato, Daniele Grassini, Piovani, tecnico del Sassuolo Femminile, ha analizzato così la sconfitta subita oggi contro il Milan:

«Abbiamo fatto una grandissima prestazione a parte nell’occasione del gol che abbiamo preso dove abbiamo valutato male una traiettoria scappando verso la porta invece di attaccare la palla ma ci sta. Il Milan ha qualità e quindi hanno fatto una bella rete ma da quel momento credo che ci sia stata una sola squadra in campo. Il Sassuolo ha dimostrato che i 6 risultati utili precedenti erano meritati. Chiaramente mi dispiace per queste ragazze che stanno dando il massimo uscendo allo scoperto. Dopo una prestazione del genere io sono tranquillo. Normale che che dobbiamo crescere perchè abbiamo cambiato 12 giocatrici di cui una delle più forti era oggi in panchina nel Milan. Bisogna continuare a lavorare in attesa del mercato di gennaio dove speriamo che arrivino 2-3 giocatrici che possano darci una mano e poi valuteremo alla fine. Stiamo lavorando con grande entusiasmo e abbiamo ottenuto risultati senza mai “rubare” dal punto di vista del gioco. Il gruppo è fantastico».