Sassuolo, doppia seduta di allenamento in vista del Milan: il report

Il Sassuolo ha svolto una doppia seduta di allenamento in preparazione della sfida di domenica contro il Milan: il report completo

Doppia seduta d’allenamento quest’oggi per i neroverdi al Mapei Football Center. Al mattino riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo; nel pomeriggio messa in azione, torello, esercitazioni tecniche, possesso palla e partita a metà campo.

Domani, giovedì 26 gennaio, c’è in programma un allenamento pomeridiano.