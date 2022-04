Sarri: «Veniamo da una storia in cui non c’erano Inter e Milan e la Lazio ha fatto la Champions una volta sola»

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa sul gap tra Lazio e le big di Serie A come Inter e Milan

«Ci manca il passo per diventare una squadra forte. Mi sembra un problema decennale, veniamo da una storia in cui non c’erano Inter e Milan e la Lazio ha fatto la Champions una volta sola. C’è da risolvere un problema decennale, ma stiamo lavorando per questo. Non è facile».

