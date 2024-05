Sarri Milan, il CLAMOROSO retroscena: «Avrei potuto allenare i rossoneri, ecco perché non è successo. Sul futuro..»

Maurizio Sarri, presente al circolo ARCI di Matassino ha parlato del suo futuro e svelato un retroscena sul Milan

Le parole, riportate da la Gazzetta dello Sport, di Maurizio Sarri, presente al circolo ARCI di Matassino. L’ex Lazio ha parlato del suo futuro e svelato un retroscena sul Milan:

FUTURO – Il mio futuro? Ora vado a pranzo con i’ mi’babbo. Fra 2-3 anni smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni

RETROSCENA MILAN – «Arrigo è uno dei pochi che ha cambiato il calcio. C’è un prima Sacchi e un dopo Sacchi nell’ultimo secolo. Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli».