Sarri Milan, il tecnico non ha accettato la clausola Fonseca! Piovono conferme, rifiuto netto

Sarri Milan, l’ex Lazio non ha voluto accettare la clausola Fonseca a differenza di Sergio Conceicao: conferme totali sui motivi del rifiuto

Attraverso il proprio profilo di X, Alfredo Pedullà ha spiegato:

PAROLE – ««Per chiarire: Conceicao ha firmato fino al 2026, ma come spiegato poco fa il Milan (solo il Milan) può decidere di liberarsi oppure no entro giugno 2025 in base ai risultati. Esattamente come ha fatto con Fonseca. Quindi ci sono allenatori che accettano e altri che non accettano simili offerte. Senza biasimare chicchessia».