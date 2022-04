Sansone sul goal contro l’Inter: «E’ stato bello, anche se mi dispiace per …». Le parole dell’attaccante rossoblù

Nicola Sansone è tornato sulla rete siglata sfruttando l’errore del portiere nerazzurro Radu, alla vigilia della gara tra i Bologna e la Roma. Ecco le sue parole:

«Radu ha toccato la palla? Non saprei è stato tutto molto rapido, ma io per sicurezza ho segnato. È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà»