San Siro, il vincolo impedisce la demolizione: ecco i piani del Milan. I rossoneri, così come l’Inter lasceranno lo storico stadio

Il vincolo storico sul secondo anello salva Stadio San Siro. Nel 2025 scatterebbe tale vincolo, ma Milan e Inter hanno avuto certezze che lo stadio Meazza non verrà abbattuto. Tra due anni scatterà l’ostacolo che permetterebbe ai due club che lo stadio possa demolito a favore di una Cattedrale.

La possibilità, però, che i due club rimangano a San Siro sono basse, soprattutto per il Milan. I rossoneri hanno cercato diverse zone per il nuovo stadio: era in pole La Maura, ma il Presidente Scaroni ha dichiarato che ostacoli politici e ambientalistici hanno fatto naufragare l’idea. Le altre zone sono Sesto San-Giovanni, San Donato e Assago-Rozzano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.