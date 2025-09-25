San Siro Milan, il Sindaco di Milano Sala rompe il silenzio: annuncio netto sulla questione nuovo stadio. Le ultimissime notizie

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è espresso con cautela e determinazione in vista della votazione in Consiglio Comunale sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Pur manifestando la sua speranza per una decisione favorevole, ha sottolineato di non poter dare nulla per scontato, lasciando piena libertà di coscienza ai consiglieri.

Sala ha evidenziato di aver condotto le trattative con le due squadre nel miglior modo possibile, forte della sua esperienza professionale. “Ho fatto tutto quello che potevo fare”, ha dichiarato, sottolineando che l’accordo raggiunto rappresenta la migliore ipotesi contrattuale. Ora, però, la palla passa all’organo politico, che dovrà esprimere il proprio parere.

La questione stadio, come ha ammesso il sindaco stesso, è “divisiva”, e la libertà di opinione dei consiglieri sarà cruciale. A tal proposito, Sala ha menzionato la situazione di Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Sala, che appare ancora indeciso. Il sindaco ha spiegato di avergli esposto le sue ragioni sulla necessità di un nuovo stadio per Milano, invitandolo a votare “in coscienza”. Le parole del sindaco lasciano intendere che il voto di Fumagalli non è affatto garantito.

Infine, Sala ha affrontato le criticità sollevate dal comitato legalità e criminalità organizzata presieduto da Nando dalla Chiesa. Pur ritenendo che queste osservazioni non siano “invalicabili”, ha ammesso che sono giuste e che l’amministrazione sta lavorando per risolverle, con la vicesindaca impegnata in un dialogo diretto con il professore. Il percorso per la vendita dello stadio sembra quindi ancora in salita, con diversi ostacoli da superare.