San Siro Milan, Sala sulla possibile finale di Champions League: «Rinvio decisione? È logico, la UEFA deve verificare questo». Le parole del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato a margine della celebrazione del 32esimo anno dalla strage di Capaci analizzando il rinvio da parte della Uefa della decisione di San Siro come stadio per la finale di Champions League 2027. Le parole sullo stadio di Milan e Inter riportate da Sportface.

PAROLE – «Questo rinvio da parte della UEFA è molto logico perché vogliono avere conferma, se si dovesse portare la Champions nel 2027, che a San Siro non ci siano lavori in corso. Sarebbe stato peggio se fossero stati costretti a decidere adesso. Io lo prendo come la possibilità di darci il tempo per chiarire quello che dobbiamo fare. Fino a giugno non sapremo da un lato il contenuto del progetto di Webuild e dall’altro l’accettazione delle squadre».