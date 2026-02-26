Connect with us

San Siro, per il Milan la Champions passerà da casa: il calendario parla chiaro! Quanti scontri cruciali

2 ore ago

San Siro può essere l’arma in più per il Milan di Massimiliano Allegri nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions

La sconfitta che il Milan ha rimediato in campionato contro il Parma ha spedito la squadra di Massimiliano Allegri a -10 dall’Inter capolista. Per questo al momento la lotta Scudetto sembrerebbe essersi complicata drasticamente, l’ultima speranza resta il derby del 7/8 marzo per provare a riaccendere una timida speranza.

Come sottolineato spesso dall’allenatore toscano l’obiettivo principale resta il ritorno in Champions League, arrivare tra i primi quattro posti. Il Diavolo ha 54 punti ed il vantaggio sulla Juventus quinta è di 8 punti. Nel mezzo ci sono Napoli e Roma a 50. Per andare a centrare l’obiettivo sarà necessaria la spinta dello Stadio San Siro.

Corsa Champions League, lo Stadio San Siro può fare la differenza

Tre dei restanti quattro big match del campionato rossonero si giocheranno allo Stadio San Siro contro Inter (Milan in casa), Juventus e Atalanta. L’unica gara che si giocherà in trasferta è quella con il Napoli. A riportare questo dato è La Gazzetta dello Sport.

