San Siro, il Milan pensa ad un gioco di led per simulare i tifosi allo stadio

Le partite a porte chiuse saranno una costante in questo finale di stagione: diverse le iniziative pensate dai club per creare l’atmosfera San Siro

L’assenza dei tifosi allo stadio, come testimoniato anche in Bundesliga, sarà difficile da digerire anche per i giocatori stessi che non potranno contare sull’incitamento dei propri supporter nel corso delle gare casalinghe.

Per recuperare, almeno parzialmente, “l’atmosfera da stadio” il Milan e l’Inter starebbero valutando l’utilizzo di grafiche in led e immagini virtuali da proiettare sugli spalti vuoti di San Siro per simulare la presenza dei propri tifosi.