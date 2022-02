Sampdoria Milan, può slittare l'esordio di Giovinco: colpa del...fuso orario!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria Milan, i problemi legati al fuso orario potrebbero rimandare l’esordio di Giovinco con la maglia blucerchiata. Le ultime

L’esordio di Sebastian Giovinco con la maglia della Sampdoria potrebbe slittare. L’attaccante classe ’87, trasferitosi nei giorni scorsi dal Canada, non ha ancora smaltito il fuso orario e necessita di altro tempo per ritrovare la miglior condizione fisica. Per questo motivo la sua presenza contro il Milan resta in forte dubbio.

È più probabile vederlo in campo il 19 febbraio, quando la Sampdoria ospiterà l’Empoli tra le mura del Ferraris. Nel frattempo, lo staff tecnico blucerchiato sta curando gradualmente il recupero dell’ex Toronto.