Samardzic Milan: l’ipotesi prende corpo ma l’Udinese ha una VOLONTA’ ben precisa! I DETTAGLI

Il MIlan sta pensando al Samardzic come possibile colpo di calciomercato. L’Udinese ha una volontà ben precisa

Il calciomercato Milan, è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo. Secondo SportMediaset va avanti a fari spenti la trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana.

Per quanto riguarda Samardzic invece, al momento non è una priorità, ma è un’ipotesi che sta prendendo sempre più corpo. Nella rosa milansta manca un giocatore con le sue caratteristiche e anche per questo il club lo cerca. Il club friulano non vuole contropartite tecniche, ma vuole solo cash.