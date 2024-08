Samardzic Milan, stallo TOTALE con l’Udinese: la trattativa si sta arenando perchè… Il MOTIVO e gli AGGIORNAMENTI

Non arrivano sviluppi positivi per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dei friulani da tempo nel mirino del club rossonero.

Stando a quanto riportato da Tuttosport la trattativa è ora in una fase di stallo: l’Udinese continua a pretendere offerte da 20-25 milioni di euro interamente cash senza l’inserimento di contropartite. A queste condizioni il Diavolo non ci sta.