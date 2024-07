Samardzic Milan, il centrocampista si ALLONTANA dai rossoneri! C’è QUEL campionato nel suo futuro

Samardzic-Milan, il centrocampista dell’Udinese si allontana dal club rossonero: ipotesi estera la più accreditata

Come riferito da Orazio Accomando, esperto di mercato di DAZN, il calciomercato Milan potrebbe essere costretto a depennare il nome di Lazar Samardzic dal taccuino degli obiettivi per il centrocampo.

Per il calciatore dell’Udinese infatti è sempre più probabile l’ipotesi estero dopo che in Italia è tramontata in maniera definitiva la pista che avrebbe portato alla Lazio. Difficilmente Furlani farà rilanci nelle prossime ore considerando anche la totale concentrazione del Diavolo sulla trattativa Fofana col Monaco.