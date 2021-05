Salvini: «Non è facile per me dirlo ma... complimenti all'Inter»

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto su Twitter per commentare la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter

Grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta di oggi pomeriggio, l’Inter di Antonio Conte è diventata matematicamente Campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia.

Matteo Salvini, leader della Lega e tifoso rossonero, è intervenuto su Twitter per complimentarsi con i nerazzurri: «Non è facile per me dirlo ma…… complimenti all’Inter».