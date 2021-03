Salvini: «Inutile parlare del rigore, il Napoli ha giocato meglio del Milan»

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Matteo Salvini ha commentato la prestazione di ieri del Milan contro il Napoli

Matteo Salvini torna a parlare del Milan, squadra di cui è tifoso. Lo fa ai microfoni di Radio Punto Nuovo, parlando della prestazione di ieri sera dei rossoneri contro il Napoli. Ecco le dichiarazione del segretario di Lega Nord.

«Non mi attacco al mancato rigore. Il Napoli ha giocato meglio e il Milan ha meritato di perdere. L’Inter scappa? Fossi in loro, sarei più preoccupato del buco da 100 milioni di euro in bilancio.»