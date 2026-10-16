Milan, poker d’autore contro il Salisburgo: Cisse entra nella storia

I rossoneri conquistano i primi tre punti in Europa League con un netto 4-0: il giovane talento italiano si prende la scena, mentre Amorim ritrova segnali positivi da tutta la squadra



Il Milan rialza la testa in Europa League e lo fa con una vittoria convincente. Il 4-0 contro il Salisburgo regala ai rossoneri i primi tre punti nella competizione dopo la sconfitta all’esordio contro il Benfica. A prendersi la copertina è soprattutto Alphadjo Cisse, protagonista di una serata destinata a restare nella storia.

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Cisse da record: tre gol e un primato storico

Come riportato dal Corriere della Sera, il trequartista classe 2006, a 19 anni e 358 giorni, è diventato il più giovane italiano nella storia delle coppe europee a realizzare una tripletta in una singola partita.

Con questa prestazione, Cisse sale a cinque gol stagionali, diventando il capocannoniere rossonero. Tra gli Under 20, in Europa, soltanto Lamine Yamal, con otto reti, ha fatto meglio. Il quarto gol del Milan porta invece la firma di Gonçalo Ramos, che spera di ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.

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Turnover promosso, ma Amorim vuole di più

Il tecnico Ruben Amorim ha concesso riposo a diversi titolari, dando spazio a giocatori meno utilizzati. Le risposte sono state positive: Tomori ha offerto buone indicazioni, De Winter si è confermato affidabile, mentre Jashari, Rabiot e Bartesaghi hanno convinto. Bene anche Hutchinson, finalmente incisivo sulla destra.

Nonostante il largo successo, Amorim ha mantenuto alta l’attenzione: «Abbiamo disputato partite migliori, ma è stata una bella vittoria».

Adesso la concentrazione si sposta sul campionato: domenica a San Siro arriva l’Atalanta, un appuntamento importante per dare continuità ai segnali positivi mostrati in Europa.