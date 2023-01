Salernitana Milan: da Pioli a Piatek, gli incroci degli ex

Domani il Milan sarà di scena all’Arechi contro la Salernitana. Una sfida che vedrà Pioli e Piatek sfidare il proprio passato

Il tecnico di Parma farà ritorno all’Arechi dove ha trovato il debutto da allenatore nella stagione 2003/04, quando guidò i granata a una salvezza tranquilla in Serie B, proponendo un bel calcio. Fu solo l’inizio di una carriera che lo ha poi condotto sul tetto d’Italia col Milan nella passata stagione.

Ex di turno in campo anche per i diavoli, che si ritroveranno di fronte Krzysztof Piatek, in rossonero nel 2019/20. Annata non certo esaltante per il polacco, che, dopo l’exploit con la maglia del Genoa, deluse le aspettative: a fine stagione saranno 13 i gol in 36 presenze, un bottino che convinse il Milan a cederlo all’Hertha Berlino in estate