Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, ha fatto il punto della situazione sul mercato dei granata campani: le parole

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss.

AFFARI CON IL NAPOLI – «Djuric per Petagna? Non ne so nulla. Ederson? De Laurentiis non me l’ha chiesto, ma non trattengo nessuno controvoglia qui».