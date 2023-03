Sala commenta il momento di Milan e Inter: il pensiero su Berlusconi e Moratti

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del momento vissuto da Milan Inter: pesa l’assenza di Berlusconi e Moratti

Durante il suo intervento su Spotify. Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del momento di Milan e Inter in relazione al nuovo stadio:

«Credo che questa lunga e ancora non definita storia abbia una sola grande certezza: le due squadre non vogliono più stare a San Siro e nessuno può costringere a ristrutturarlo. Per me, dunque, è doveroso impegnarmi fino in fondo affinché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano. Poi, se per qualsiasi motivo questo non accadesse, io voglio essere tranquillo di aver fatto tutto affinché ciò avvenisse, con buona pace di chi, in questo momento, commenta a sproposito senza proporre una soluzione. Sono finiti i tempi gloriosi di Berlusconi e Moratti, anche se noi tifosi ne abbiamo un po’ di nostalgia. Inter e Milan hanno bilanci in perdita e non sono enti filantropici: dobbiamo giungere ad una soluzione che tuteli i loro interessi e, al tempo stesso, quelli della città».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVENTO COMPLETO