Saelemeakers fa scintille con il Milan: Boban l’aveva detto

Il buon rendimento di Alexis Saelemaekers ha convinto il Milan a riscattarlo dall’Anderlecht. A saperlo prima di tutti fu Zvone Boban

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la recente scalata nelle gerarchie di Stefano Pioli (complice l’infortunio di Castillejo) di Alexis Saelemaekers ha convinto tutti. Per primo il Milan che, come annunciatovi con largo anticipo, ha riscattato il giocatore per 3 milioni e 700 mila euro.

Ad aver sin da subito creduto nelle qualità del 21enne esterno belga è stato Zvonimir Boban, oggi fuori dalla nomenclatura dirigenziale, che nel giorno della conferenza di presentazione dell’ex Anderlecht ha detto: «Vedrete, vi stupirà, è fortissimo».