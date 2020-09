Saelemakers potrebbe trasformarsi in terzino, ecco l’idea di Pioli

Stefano Pioli vuole far maturare Alexis Saelemaekers per trasformarlo in un terzino destro. Il belga nasce da esterno alto

Stefano Pioli vuole far maturare Alexis Saelemaekers per trasformarlo in un terzino destro. Il belga nasce da esterno alto e dovrà affinare le qualità in fase di contenimento. Inoltre, in Italia non è affatto facile difendere e gli allenatori sono molto esigenti in quella fase di gioco. Pioli vorrebbe fare di necessità virtà anche alla luce delle caratteristiche della rosa. Esistono già due esterni alti a destra, Samu Castillejo e Brahim Diaz. Mentre sulla linea dei terzini dovrà partire uno tra Davide Calabria e Andrea Conti. Lo stesso Kalulu, appena arrivato in rossonero, potrebbe non essere ancora pronto. Ecco quindi l’idea di puntare su Saelemaekers.