Saelemaekers: «Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Sul match: «Abbiamo iniziato male, però siamo rientrati nel secondo tempo con la voglia di vincere. I giocatori hanno dato il 100%, i cambi hanno fatto la differenza ed è anche questo che chiede il mister».

Sugli obiettivi stagionali: «Penso che siamo cresciuti assieme, anche con il mister. Il primo anno non abbiamo puntato allo scudetto, dovevamo creare una bella squadra. In questa stagione dobbiamo puntare allo Scudetto e alla Coppa Italia».

Sul gruppo: «Questo è quello che proviamo a creare a Milanello… siamo una famiglia ed è importante per il gruppo. Il mister ci ha messo del suo su questo, lui voleva una famiglia e questo se ne risente sul campo».

Sul numero: «Il mister mi chiedeva di fare questo, non devo aver paura nell’uno contro uno. Mi chiede anche di essere sicuro in zona offensiva e devo capire quando sia il momento giusto o sbagliato per farlo».