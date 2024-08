Saelemaekers Milan: ancora titolare il belga! Altro segnale di Fonseca per il futuro del giocatore, con il tecnico che spinge per tenerlo

Piano piano Paulo Fonseca sta rischiarando i dubbi relativi al futuro di Alexis Saelemaekers. Non riscattato dal Bologna, il belga è tornato al Milan e sembrava avere le valigie pronte ad inizio estate, pronto per una nuova sistemazione.

Il tecnico portoghese, però, starebbe spingendo per farlo rimanere con sé in rossonero: e i segnali che arrivano dalle amichevoli sono chiari. Anche per il match col Real Madrid, l’ex Lille ha schierato Alexis titolare.

