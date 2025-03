Condividi via email

Saelemaekers Milan, il retroscena su Ibrahimovic: adesso il belga può tornare? Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha svelato questo clamoroso retroscena sul calciomercato Milan della scorsa estate.

Il Milan può gestire come vuole la situazione, compreso lo scenario di vedere un Saelemaekers bis a Milanello. Non è un segreto che Alexis fosse stimato da due terzi del gruppo di lavoro e decisamente meno (eufemismo) dal terzo che ormai ha perso potere. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro del belga.