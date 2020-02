Saelemaekers in pole per la corsia di destra: sta meglio di Calabria

Saelemaekers potrebbe essere il terzino destro titolare nel derby: Pioli potrebbe sorprendere tutti schierando il belga dal primo minuto

A sorpresa potrebbe essere Alexis Saelemaekers l’uomo designato da Stefano Pioli per il ruolo di terzino destro. Il belga ha fatto bene all’esordio con la maglia del Milan in quel ruolo e al momento sembra più in forma sia di Andrea Conti che di Davide Calabria.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Saelemaekers ha espresso tutta la propria felicità per essere arrivato al Milan e si è detto pronto per essere tirato subito in ballo in una partita così importante come il derby.