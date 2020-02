Conferenza Saelemaekers: «Mi piacerebbe tanto giocare il derby»

Oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo arrivato Alexis Saelemaekers: «Con Lukaku derby nel derby»

Oggi si è presentato a tutto il mondo Milan l’esterno bega classe 99 Alexis Saelemaekers e tra i tanti argomenti ha accennato anche al derby in programma domenica sera alle ore 20.45. Ecco cosa ha dichiarato: «Si un derby è sicuramente una partita importante e fa piacere giocarle. Sono le partite dove vengono fuori i grandi giocatori. Spero di poter giocare e aiutare il club.»

A Saelemaekers è stato chiesto inoltre se avesse sentito il compagno di nazionale Romelu Lukaku in forza ai cugini neroazzurri. Ecco le sue parole: «Mi ha inviato un messaggio per complimentarsi con me per il trasferimento e mi ha offerto dei consigli su Milano e un aiuto per il mio ambientamento. Sarà un derby nel derby.»