Saelemaekers, il titolare che non ti aspetti: grande crescita del belga

Alexis Saelemaekers è una delle piacevoli sorprese in casa rossonera. Il belga è forse il giocatore che è cresciuto di più negli ultimi mesi dal punto di vista tattico e delle prestazioni. Arrivato come un semi sconosciuto, con Stefano Pioli ha saputo imporsi lentamente, partita dopo partita.

Lo stesso giocatore ha dichiarato di sentire quotidianamente la fiducia del mister e di trovarsi bene in maglia rossonera. L’esterno potrebbe rivelarsi l’arma in più del Milan in questa stagione, data la sua attitudine ad andare in rete e la capacità ad adattarsi in diverse posizioni del campo.