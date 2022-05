Saelemaekers: «Cerco di dare sempre tutto per questo club»

Saelemaekers a MilanTV: «Per questa maglia cerco di dare tutto». Le dichiarazioni dell’esterno belga ai canali ufficiali rossoneri

Alexis Saelemaekers ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTV. Le dichiarazioni dell’esterno belga:

«Io cerco di dare sempre tutto per questo club, che gioco bene o male può succedere. Un giocatore non può essere sempre al top, ma l’importante è dare il cuore in campo, sono contento di aiutare la squadra e lo farò ancora in futuro.»