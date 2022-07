Sacchi: «Vorrei che il Milan fosse ancora più continuo e feroce». Le parole dell’ex allenatore rossonero

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di come il Milan dovrebbe affinare il suo progetto sportivo. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero:

«Il Diavolo ha avviato un percorso molto virtuoso, badando a non spendere più di ciò che c’è in cassa, e cercando un gioco moderno e attraente. Pioli dovrà lavorare parecchio sul pressing, che i rossoneri attuano già. Però io vorrei che fosse ancora più continuo, più feroce. E poi si dovrà affinare il gioco così che venga interiorizzato in modo da avere risposte automatiche».