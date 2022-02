Sacchi sul gioco del Milan: «Non c’è la qualità di inizio stagione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

GIOCO – «Il Milan soffre molto gli avversari “muscolari”, come l’Udinese. Basa la manovra sulla rapidità, ma fa fatica a recuperare il pallone con il pressing perché, adesso, le distanze tra i reparti non sono corrette. Contro l’Udinese non ha fatto una grande prestazione, è vero, ma lo ripeto: sono inconvenienti che, quando si ha una squadra giovane, sono all’ordine del giorno. Pioli è un allenatore che è migliorato tantissimo e sa cogliere benissimo le situazioni che si determinano all’interno del gruppo. Con i giovani è facile passare dalla depressione all’esaltazione. Adesso il gioco non ha la qualità che aveva nell’inizio di stagione, ma nulla vieta che si possa ritornare a quel livello. Non mi stupirei di un’improvvisa inversione di rotta. E comunque che sia ben chiara una cosa: se il Milan vincesse lo scudetto, sarebbe un’impresa storica. Io credo che ce la possano fare, magari partendo da una grande prestazione nel derby di Coppa Italia. L’importante è che tutti si ricordino sempre che la loro forza è il gioco, e non il singolo. Se si muovono “da squadra”, possono far male a chiunque».