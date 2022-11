Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato dei Mondiali in Qatar e di De Ketelaere a La Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e Ct dell’Italia, ha parlato dei Mondiali in Qatar a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sul Belgio di De Ketelaere e il Portogallo di Leao:

BELGIO – «Lukaku non gioca da molto tempo, ha un fisico possente, ci mette parecchio per entrare in forma. E vedremo se De Ketelaere fa qualcosa di più di quello che ha mostrato in questa prima parte di Serie A. Il Belgio pratica un calcio collettivo, ha un campione come De Bruyne: non mi sorprenderei se facesse strada a scapito di squadre più rinomate».

PORTOGALLO – «Ronaldo punta tutto su questo Mondiale per rilanciarsi e i numeri del fuoriclasse non gli mancano. E poi ci sono tantissimi altri ottimi elementi, da Joao Felix a Bernardo Silva, da Vitinha a Leao. In un Mondiale contano motivazioni al di fuori della norma, spirito di squadra e gioco. Il Portogallo credo che abbia queste qualità, E se tutti daranno la vita per raggiungere l’obiettivo…»