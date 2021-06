Sabitzer in scadenza, il Milan si fa avanti per l’austriaco

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sabitzer, centrocampista visto all’opera con l’Austria

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sabitzer, centrocampista visto all’opera con l’Austria.

Il giocatore è in scadenza di contratto con il Lipsia nel giugno del 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare. I rossoneri e la Roma sono le squadre che sembrano più interessate al giocatore della Red Bull, per il quale al momento vengono chiesti circa 20 milioni.