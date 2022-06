Sabatini sull’addio alla Salernitana: «Sono cose di calcio»

L’ormai ex d.s. della Salernitana Walter Sabatini ha parlato dei motivi della rottura con il club granata

Walter Sabatini, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha parlato dei motivi che lo hanno portato alla improvvisa rottura con la Salernitana.

COSE DI CALCIO – «Sono cose di calcio, niente di importante. Ho conquistato una meravigliosa salvezza e ne sono orgoglioso. E colgo anche l’occasione per salutare tutta la gente di Salerno, che non rivedrò e mi dispiace molto. Nel calcio ci sono diatribe quotidiane, dipende da come si sviluppano. In questo caso si è sviluppata in una certa maniera, ma non fa niente, succede. Ci sono abituato».