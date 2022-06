Sabatini: «Non capisco il ritardo dei rinnovi di Maldini e Massara…». Le parole dell’ex ds della Salernitana

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento del Milan e del ritardo sui rinnovi di Maldini e Massara. Ecco le sue parole:

«Se può ripetersi? Ripetersi è sempre più difficile che vincere. Piuttosto c’è una cosa che non capisco, cioè il ritardo nei rinnovi di contratto di Maldini e Massara: hanno ribaltato lo scenario con scelte lungimiranti, questa perdita di tempo è dannosa e non la comprendo. Sono sorpreso, non capisco a quale sia la logica, mi pare allucinante. Ok che c’è stato un cambio societario, ma in quel settore c’è un valore assoluto: c’è coesione tra allenatore e dirigenti, ci sono scelte lungirmiranti e premianti, non capisco a cosa possa servire aspettare. Poi mi diranno: ‘Sabatini, fatti gli affari tuoi…’. Ma io i cavoli miei sono abituato a non farmeli, con educazione esprimo la mia opinione..».