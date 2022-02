ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole del giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

«Il derby resta nella storia per la vittoria del Milan ma ci ha detto che al di là del risultato l’Inter è superiore. Per me la lotta Scudetto è tra Inter e Napoli».