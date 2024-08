Sabatini SENTENZIA su Abraham Milan: «Mi piace ma solamente se tornerà a questo livello»

Sabatini SENTENZIA su Abraham: «Mi piace ma solamente se tornerà a questo livello». Le parole del giornalista

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio Radio per analizzare Abraham, attaccante seguito dal mercato Milan e che potrebbe arrivare a Milano con Saelemaekers in giallorosso più un conguaglio dei rossoneri.

PAROLE – «A me Abraham piace, se è quello del primo anno di Mourinho. Ma non è che non guardo la realtà tra secondo anno e infortunio e come è tornato dall’infortunio…».