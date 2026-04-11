Runjaic a Sky: «Atta e Zaniolo? Consiglierei ad entrambi di restare un altro anno ad Udine»

Runjaic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport al termine della gara tra Milan e Udinese

L’Udinese ha strappato bottino pieno allo Stadio San Siro, piegando il Milan di Massimiliano Allegri con un netto 0-3. Il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA «Era un match bloccato, ma siamo stati bravi nei contropiedi».

CONSIGLIO AD ATTA E ZANIOLO «Consiglierei ad entrambi di rimanere un altro anno a Udine. Atta è solo alla seconda stagione importante in Italia e può crescere ancora; Zaniolo ha trovato l’ambiente e la dimensione giusta per esprimere il suo grande potenziale».

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