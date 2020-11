Ruiu sul Milan: «Rinnovi? Siamo in ritardo, la società ha le mani legate»

Ecco le parole di Cristiano Ruiu sui rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic

Cristiano Ruiu, noto giornalista che si occupa di Milan, è intervenuto nelle trasmissioni di Telelombardia e ha parlato delle grane rinnovi che la dirigenza rossonera deve affrontare.

Ruiu ha dichiarato: «Su Donnarumma e Calhanoglu il Milan ha le mani legate e non ha più il coltello dalla parte del manico. Siamo in ritardo e ora devi dargli per forza i soldi che vogliono, altrimenti li perdi a zero. Per Ibrahimovic il discorso è diverso perché comunque non avrà altre offerte. Per quanto riguarda Kessie e Romagnoli, che sono in scadenza nel 2022, dico che la dirigenza ha margine di trattativa. I rinnovi in questo momento sono una priorità».