Rugani: «Per questo devo ringraziare Sarri»

Daniele Rugani, difensore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Dazn, Daniele Rugani ha parlato dopo Milan Juve.

MESSO BENE CON I PIEDI – «Sono basi che ho ereditato da qualche allenatore, in particolare Sarri queste cose le faceva molto bene. Ringrazio il mister che ha parlato in questi termini».

IN COSA E’ CAMBIATO – «Sono invecchiato un po’, cresciuto, diventato papà. Tante cose sono cambiate. Le stagioni per un calciatore sono diverse, ma l’età anagrafica per un difensore è importante. Ho le occasioni ora, ma sono sempre stato sereno perché con il mister ho un ottimo rapporto. Ho aspettato questo momento con tranquillità, sono felice che il mister mi sta dando fiducia».

CHI SI ALZA LA NOTTE PER LA FIGLIA – «La mia fidanzata è brava, ci pensa lei».

CON CHI SI TROVA MEGLIO IN DIFESA – «Sono tre campioni, mi trovo bene con tutti».