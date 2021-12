Rudiger Milan: il tedesco ha ricevuto offerte dalla Francia e dalla Spagna. I rossoneri restano alla finestra ma non ci pensano per ora

L’ipotesi Rudiger Milan, in realtà non particolarmente calda dopo le trattative dell’anno scorso, si sta ulteriormente complicando. Infatti, il difensore tedesco è alle prese con il rinnovo insieme al Chelsea, ma ha ricevuto offerte da PSG e Real Madrid.

A riferirlo è la Bild, che sottolinea come la volontà del giocatore sia quella di dare priorità proprio agli inglesi. In ogni caso, il Milan resta alla finestra e osserva, ma al momento non sembra lui l’obiettivo principale di Stefano Pioli.