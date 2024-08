Amrabat Milan, Rubinho SVELA: «Anche se restasse alla Fiorentina, non è da escludere questo SCENARIO». Le parole dell’ex calciatore

Rubinho ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di Amrabat, obiettivo del calciomercato Milan. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Se non vuole restare è difficile convincerlo, servirebbe un lavoro costante e importante di Palladino e della Società. Anche se restasse poi non è detto che non chieda la cessione a gennaio, per cui non so quanto ne valga la pena. Forse alla Fiorentina converrebbe di più cercare un sostituto e lasciarlo andare».