Rosucci punge Ganz: «La Roma ha qualcosa in più del Milan Femminile»

Martina Rosucci ha parlato anche di lotta scudetto in Serie A Femminile, soffermandosi sulle possibili contendenti

Martina Rosucci, ospite al Nitto ATP Fan Village di Piazza San Carlo a Torino, ha parlato del campionato Femminile. Le dichiarazioni della giocatrice della Juventus Women.

RIVALI SCUDETTO – «Il Sassuolo sta avendo continuità. Ha fatto un buon mercato ed ha sia qualità sia fisicità, nella prossima partita avremo lo scontro diretto. Secondo me la Roma è la squadra più competitiva, ha qualcosa in più del Milan che ha cambiato troppo e sempre. Hanno calciatrici di valore ma non hanno un equilibrio che dura da anni. La Roma è la squadra che in questi anni ci ha messo più in difficoltà».

