Ronaldinho, idee chiarissime sul futuro: le parole dell’ex pallone d’oro

Ronaldinho, ex giocatore, tra le altre, di Milan e Barcellona, ha confessato alcune considerazioni sul suo futuro nel calcio: le parole

«Non mi vedo come allenatore. Ho sempre giocato, non mi piace guardare le partite da 90 minuti. Mi piace vedere i gol e le giocate: le partite intere mi costano di più».

Idee chiarissime su ciò che non rappresenterà in futuro, almeno a parole; intervenuto in una Live Twitch con Ibai Llanos, l’ex campione di Milan e Barcellona, tra le altre, ha escluso a priori un suo futuro coinvolgimento nel mondo del pallone in qualità di allenatore.

L’ex campione rossonero ha espresso, poi, tutta la sua felicità per la vittoria della Coppa America da parte dell’amico ed ex compagno, Lionel Messi, nonostante abbia trionfato contro il suo Brasile nella finale disputata qualche giorno fa.