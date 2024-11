Ronaldinho, il retroscena sull’ex Milan è clamoroso: «In passato sono stato vicinissimo a firmare con l’Inter». Le ultimissime

Ospite su Twitch di Champions Lounge Ronaldinho, ex giocatore del Milan, ha raccontato un retroscena clamoroso che l’avrebbe visto vicinissimo a firmare con l’Inter. Ecco le sue parole:

RETROSCENA INTER– «È vero, in passato parlammo molto con l’Inter, quando ero in Messico ancora a giocare. L’affare in quel momento era difficile però. L’Inter comunque è una grandissima squadra, quindi è sempre un piacere quando c’è una proposta da un club cosi»